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Tiyatrocu çiftten 3 boyutlu çocuk oyunu

Aydın Kuşadası'nda tiyatro oyuncusu evli çiftin sadece gözlükle izlenebilen 3 boyutlu çocuk oyunu büyük ilgi görüyor.

AA | 11.06.2018 - 09:06..
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Geçen yıl tiyatro sahnesinde evlenen Şencan ve Gülfem Semerci çifti, çocukların tiyatroya ilgisini artırmak amacıyla iki yıl üzerinde çalıştıkları 3 boyutlu çocuk oyunu tiyatro gösterisini sahneliyor.

BİR SAAT SÜREN GÖSTERİ

Sahne dekorundan tüm oyuncuların üzerindeki elektronik kıyafetlere kadar izleyiciye görsel şölen sunan oyun, 3 boyutlu gözlüklerle izleniyor. 300 kişilik salonda 1 saat süren gösteri boyunca çocuklar, pür dikkat oyunu izliyor.

Oyuncu- yazar Şencan Semerci, yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olduğunu belirterek, önceki yıllarda çocukların tiyatroya ilgi duyduğunu fakat son yıllarda çocukların teknolojiyi daha çok sevmesinden dolayı bu ilginin azaldığını söyledi.

Tiyatrocu çiftten 3 boyutlu çocuk oyunu

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