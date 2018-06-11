Tiyatrocu çiftten 3 boyutlu çocuk oyunu

Saadet Partisi Genel Başkanı, Abdullah Gül'ün "İttifak yoksa beni de mazur görün" dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk düşmanlığı üzerinden siyaset yapan Avrupa ülkelerinin dostluğunu arayan CHP'ye cevap verdi. Erdoğan, "Siz dostluğa devam edin, bizim zulmedenlerden dostumuz olmaz" dedi.

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En fazla sermaye girişi Türkiye'ye olacak

Bu yıl sonunda en fazla sermaye girişinin 51,3 milyar dolarla Türkiye'ye gerçekleşeceği, en çok para çıkışının ise 77 milyar dolarla Kore'de yaşanacağı tahmin ediliyor.