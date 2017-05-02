Tiyatrocu Payidar Tüfekçioğlu'na donör aranıyor

Usta oyuncuya karaciğer nakli yapılacağı ve donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

"SANAT DÜNYASINA DUYURULUR"

Ünlü oyuncunun meslektaşları sosyal medya hesaplarından, "Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. A veya 0 grubu donör aranıyor. Negatif veya pozitif. Sanat camiasına duyurulur." ifadeleriyle yardım istedi.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.

En iyi erkek oyuncu dalında iki kez ödül almıştır, 2000 yılında "Bağla Şu İşi" oyunuyla Avni Dilligil, 2007 yılında ise "Yeraltından Notlar" oyunuyla Afife Jale ödülüne layık görülmüştür.

Payidar Tüfekçioğlu sinema filmleri ve dizilerde birçok karakteri de seslendirmiştir.

Seslendirdiği oyunculardan bazıları: Bruce Willis, Sylvester Stallone, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman, Yul Brayner gibi oyuncuları seslendirmiştir. Ayrıca bazı Türk dizilerindeki oyuncuların seslendirmesini de yapan Payidar Tüfekçioğlu; Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç’ı, Şefkat Tepe adlı dizideki Mert Kılıç’ı da seslendirmiştir.



Dizileri; Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar vadisi pusu, Yunus Emre, Aşkın yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklardır. Ayrıca Deniz Bekliyordu adlı sinema filminde de oynamıştır.



Tiyatro oyunları; Yeraltından Notlar, Amedius, Şölen, Ayaktakımı arasında, Haydutlar, Bağla şu işi, Otel, Onun ölümü, Batakhane güzeli, Deli, Beden, Mavi pullu balık, Teneke, Barış, Yaprak Dökümü, Ayı,Kadı, Oresteia Afife Jale: Nezihe Araz, Dün gece yolda giderken, Çok komik bir şey oldu, Batı Yakası'nın hikayesi, Danton'un ölümü, Ballar balını buldum, Bebek uykusu, Yedi Kocalı Hürmüz, Tohum ve toprak, Oyunlarla Yaşayanlar, Gılgamış, Yoklar Dağı'ndaki kar, Macbeth, Mezopotamya üçlemesi, Efrasiyab'ın hikayeleri gibi oyunlardır.

