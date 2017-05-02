taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.175
USD
3,5360
EURO
3,8603
ALTIN
142,68
PETR
51,8100

Tiyatrocu Payidar Tüfekçioğlu'na donör aranıyor

Sinema ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu'nun ciddi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı.

02.05.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Magazin

s

Usta oyuncuya karaciğer nakli yapılacağı ve donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

"SANAT DÜNYASINA DUYURULUR"

Ünlü oyuncunun meslektaşları sosyal medya hesaplarından, "Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. A veya 0 grubu donör aranıyor. Negatif veya pozitif. Sanat camiasına duyurulur." ifadeleriyle yardım istedi.

Tiyatrocu Payidar Tüfekçioğlu'na donör aranıyor

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.

En iyi erkek oyuncu dalında iki kez ödül almıştır, 2000 yılında "Bağla Şu İşi" oyunuyla Avni Dilligil, 2007 yılında ise "Yeraltından Notlar" oyunuyla Afife Jale ödülüne layık görülmüştür.

Payidar Tüfekçioğlu sinema filmleri ve dizilerde birçok karakteri de seslendirmiştir.

Seslendirdiği oyunculardan bazıları: Bruce Willis, Sylvester Stallone, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman, Yul Brayner  gibi oyuncuları seslendirmiştir. Ayrıca bazı Türk dizilerindeki oyuncuların seslendirmesini de yapan Payidar Tüfekçioğlu; Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç’ı, Şefkat Tepe adlı dizideki Mert Kılıç’ı da seslendirmiştir.

Dizileri; Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar vadisi pusu, Yunus Emre, Aşkın yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklardır. Ayrıca Deniz Bekliyordu adlı sinema filminde de oynamıştır.

Tiyatro oyunları; Yeraltından Notlar, Amedius, Şölen, Ayaktakımı arasında, Haydutlar, Bağla şu işi, Otel, Onun ölümü, Batakhane güzeli, Deli, Beden, Mavi pullu balık, Teneke, Barış, Yaprak Dökümü, Ayı,Kadı, Oresteia Afife Jale: Nezihe Araz, Dün gece yolda giderken, Çok komik bir şey oldu, Batı Yakası'nın hikayesi, Danton'un ölümü, Ballar balını buldum, Bebek uykusu, Yedi Kocalı Hürmüz, Tohum ve toprak, Oyunlarla Yaşayanlar, Gılgamış, Yoklar Dağı'ndaki kar, Macbeth, Mezopotamya üçlemesi, Efrasiyab'ın hikayeleri gibi oyunlardır.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

35
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

85
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

138
Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

36
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

210
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

157
ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM