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Tiyatrocudan kazalara dikkat çekmek için ilginç eylem

Dünya Tiyatrolar Günü'nde Düzce'de tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, trafik kazalarına dikkat çekmek için kostümle yolda durdu ve "Burada radar yok, hızlı gidebilirsin" pankartı taşıdı.

DHA | 27.03.2018 - 15:55..
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Amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için farklı bir eylem yaptı.

"RADAR YOK, HIZLI GİDEBİLİRSİN"

Gülaçtı, siyah elbise giyip, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz' yazılı dövizle D- 100 yoluna çıktı. Sürücüler için kırmızı ışık yandığı sırada yolun ortasına inen Gülaçtı, elindeki dövizi yukarı kaldırıp, gösterdi. Bazı sürücüler, Gülaçtı'yı şaşkınlıkla izlerken, bazıları da alkışlayarak, eyleme destek verdi.

Tiyatrocudan kazalara dikkat çekmek için ilginç eylem

"HIZLI GİDERSEN SONU AZRAİL"

Azrail gibi görünmek isteyip, sürücülere durmaları için kırmızı ışık yandığında 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz' yazılı dövizi gösterdiğini anlatan İsa Gülaçtı, kazalara karşı farkındalık oluşturmak istediğini söyledi. Gülaçtı, "Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Biz tiyatrocular, çok sevdiğimiz insanları trafik kazalarında kaybediyoruz. Amacımız, buna dikkat çekmek için farkındalık yaratmaktı. O yüzden böyle bir farklılık düşündük. Herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Hızlı giderlerse sonu Azrail. Bunu net söylüyorum. Kimse 'Radar yok' diye sevinmesin" diye konuştu.

Tiyatrocudan kazalara dikkat çekmek için ilginç eylem



Tiyatrocudan kazalara dikkat çekmek için ilginç eylem



Tiyatrocudan kazalara dikkat çekmek için ilginç eylem




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