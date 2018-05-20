Tiyatroyla binlerce öğrenciye hayvan sevgisi aşıladılar

Türkiye'nin tüm illerine giderek buralarda çeşitli oyunlar sergileyen Tiyatro Park ekibi, hayvan sevgisinin yanında öğretici oyunlar sahneliyor.

Tatvan ve Hizan belediyelerinin katkıları ile Bitlis'e gelen ekip, 3 gün boyunca farklı okullarda öğrencilere Bremen Mızıkçıları adlı oyunu sahneledi.

"ÇOCUKLARA İYİ İNSAN OLMAYI ÖĞRETİYORUZ"

Tiyatro oyuncularından Emre Erilmez, "Bitlis'e gelmeden önce Gaziantep'teydik. Daha önce Kırşehir, Kütahya, Antalya, Niğde, Aksaray ve İstanbul'un çok farklı yerinde bu oyunlarımızı sahneledik. Şu anda 6 çocuk, bir yetişkin oyunumuz var. Bremen Mızıkçıları bu sezon bünyemize yeni dahil oldu. HAYTAP'ın destekleri ile buraya geldik. Bir söz vardır 'Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez' olabildiğince iyi bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Dokunabildiğimiz her çocuğa iyi ve doğru insan olmayı öğretiyoruz. Bunu hayvan sevgisi ve çevre temizliği ile aşılıyoruz. Bizden sonra gelecek arkadaş ve kardeşlerimize daha iyi bir dünya hazırlanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"100 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK"

Emre Erilmez, "İki sezonda Tiyatro Park olarak 100 bin öğrenciye ulaştık. 25 kişilik bir ekibiz, aynı anda tek bir oyun oynamıyoruz, çok farklı yerlerde farklı oyunlar oynuyoruz. İki sezon gibi kısa bir sürede bu kadar kişiye ulaştık. Tüm tiyatro oyunlarımız ailenin çocuklara öğretmek istediği her şeyi öğretiyor. Temiz, iyi ve çevresine karış duyarlı olması gerektiğini oyunlarla öğretiyoruz. Benim evladım olursa ne anlatırsam ve ne öğretirsem, oyunlarımızda da bunu öğretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.