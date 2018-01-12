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TJK'nın kadın seyisleri sertifikalarını aldı

Türkiye Jokey Kulübü'nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İŞKUR'la ortaklaşa düzenlediği kadın seyis programında sertifikalar dağıtıldı.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 19:10..
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Hipodromlardaki kadın iş gücünü artırmak ve kadınların atçılık sektöründe yer almasını sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi” kapsamında Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve İŞKUR’un işbirliğiyle hayata geçirilen “Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor” projesinin mezuniyet töreni dün Ankara’da yapıldı.

110 KADIN SEYİS SERTİFİKASI ALDI

İlk kez 2017’de Elazığ’da başlayan projeye gösterilen yoğun ilgi sonrası kurslar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bulunan hipodromlarda verilmeye başladı. Ekonomik bağımsızlığı olan, çalışan, üreten kadınların rol aldığı bir çalışma ortamı ve tarım dışı istihdam yaratmak hedefiyle hayata geçirilen projeye Adana’da 8, Ankara’da 15, Bursa’da 9, Diyarbakır’da 20, İstanbul’da 12, İzmir’de 17, Kocaeli’de 15 ve Şanlıurfa’da 14 olmak üzere katılan toplam 110 kadın kursiyer eğitimini başarıyla tamamlayarak “Seyislik Lisansı”nı almaya hak kazandı.

TJK'nın kadın seyisleri sertifikalarını aldı
TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci

TJK'nın kadın seyisleri sertifikalarını aldı

TJK'nın kadın seyisleri sertifikalarını aldı

TJK'nın kadın seyisleri sertifikalarını aldı

TJK'nın kadın seyisleri sertifikalarını aldı

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