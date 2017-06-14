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TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor

Yetkilerinin elinden alınacak olması nedeniyle büyük bir panik yaşayan oda başkanları, karara karşı mücadele kararı aldı.

14.06.2017 - 11:54
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TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hizmete soktuğu tüm projelere karşı çıkan TMMOB için bakanlıklara yazı gönderdi.

KEYFİ PARA TOPLAMA UYGULAMALARINA SON

Yazıda, "6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı" için görüş talebinde bulunuldu. Hazırlanan taslağa göre; mesleki denetim yetkisi TMMOB ve Odaların elinden alınacak.

Bu taslakla, TMMOB ve Odaların en büyük gelir kapısı kapanacak. Piyasada iş yapmak isteyen mimarlar; odalara para ödemek zorunda kalmayacak.

ODA BAŞKANLARI TOPLANDI

Bakanlığın attığı bu adımdan sonra harekete geçen oda başkanları, kararı yargıya taşıdı. Görülecek mahkeme öncesi bir araya gelen üyeler, basın açıklaması yaptı.

BİRLİKTE HAREKET EDECEKLER

15 Haziran'da görülecek davada birlikte hareket edeceklerini ifade eden odaların muhalif üyeleri, TMMOB'un haklarının korunması gerektiğini savundu.

"MÜCADELE SÜRECEK"

Mühedisler Odası'ndan Doktorlar Odası'na kadar birçok oda tarafından desteklenen toplantıda mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.

TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor

TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor

TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor

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TMMOB yetkilerin alınmaması için direniyor

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