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TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, satın aldıkları fındığın değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu açıkladı.

29.10.2017 - 00:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İsmail Kemaloğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fındık alımlarına başlamalarının ardından iki ay geçtiğini, geldikleri noktada 56 bin fındık üreticisinden 100 bin ton fındık satın alındığını belirtti.

"ÜRETİCİYE ŞİMDİDEN 800 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI"

Kemaloğlu, "Yaklaşık 13 bin fındık üreticisine de 45 bin ton civarında fındık alımı için randevu verdik. Satın aldığımız fındığın değeri yaklaşık 1 milyar lira. Bugün itibarıyla üreticilere 800 milyon lira civarında ödeme yapıldı." diye konuştu.

TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

Alım noktası sayısının 44'e ulaştığını anlatan Kemaloğlu, "Önümüzdeki günlerde alım noktalarında talepler azaldıkça toparlanma olabilir ama ana iş yerlerimizin, depoların olduğu yerlerin hepsinde alım devam edecek." ifadesini kullandı.

TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

3 GÜN SONRAYA RANDEVU

Kemaloğlu, TMO’ya fındık satmak isteyen üreticilerin önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabileceğine işaret ederek, "Kasım sonuna kadar randevu var ama aralarda bir sürü boşluk var. Üretici bize haftaya fındık satmak istiyorsa da satabilir, üç gün, beş gün sonra, kaç gün sonra arzu ediyorsa fındığı rahat satabilir." dedi.

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