TMSF'nin 34,7 milyar liralık rezervi Avrupa'nın en büyüğü

Gülal, Kayseri'deki temasları sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMSF'nin finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Devletin garanti ettiği mevduatın sigortası olduklarını belirten Gülal, üçer aylık süreyle bankalardan prim toplayıp herhangi bir sıkıntı oluştuğunda mevduatları ödemekle mükellef olduklarını ifade etti.

"BİZDEN BAŞKA BU REZERVİ YAKALAYAN ÜLKE YOK"

Gülal, şunları söyledi: "Burada bizim 34,7 milyar liralık bir rezervimiz oluştu. Bu rezerv Avrupa'nın en büyük rezervi. Bizden başka bu rezervi yakalayan ülke yok. Oransal olarak baktığımızda burada önemli olan toplam sigortalı olan mevduatın rezervi karşılama oranı. Bu oran Avrupa'da yüzde 2'lerde ama bizde 7,6 seviyesinde. Toplam mevduatın rezerve oranında ise kabul görülen oran Amerika'da yüzde 1 seviyesinde, Avrupa'da 0,8 seviyesinde ama benim kurumumun rasyosu 1,8 seviyesinde. Dolayısıyla bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim biz Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Bu, sisteme güven sağlıyor. Herhangi bir ekonomik kriz yaşamadığımız için rezervimizi sürekli artırdık."

"ŞİRKETLER YÜZDE 12 BÜYÜDÜ"

TMSF kayyumluğunda yönetilen şirket sayısının 960 ve bu şirketlerin aktif büyüklüğünün 50 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydeden Gülal, "Devraldığımız tarihten itibaren aktif olarak bu şirketler yüzde 12 büyüdü. Temel politikamızda bu şirketler üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edecek. Bu firmalarda herhangi bir irtifa kaybı olmayacak." dedi.

"FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili mücadelede etkin bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Gülal, şöyle devam etti: "Biz elimizden geldiği kadar özellikle üst düzey yöneticilerde bu temizliği yaptık. FETÖ ile iltisakı olan yöneticilerle yollarımızı ayırdık. Hala da bu mücadeleye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar dışarıdan daha profesyonel arkadaşlarla buraları yönetmeye çalışıyoruz. Genel itibarıyla kayyum olarak atadığımız arkadaşlarımızın performansı gayet iyi. Bu şirketlerin ekonomik devamlılığıyla alakalı bir tehlike söz konusuysa firmaların satışı gündeme gelebilir. Özellikle büyük gruplarla alakalı da mahkemelerin bitmesini bekliyoruz. Şu an bu şirketlerde 48 bin 300 civarında çalışanımız var. Biz istihdamda da seviyeyi koruduk."