TOBB ve TÜSİAD'dan 'iş dünyası desteğe hazır' açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gerçekleştirdikleri istişarelerin sonucunda ekonomik duruma ilişkin görüş birliğinde bulundukları bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada, "Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Merkez Bankası kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçmeli, sıkı para politikasını destekleyecek maliye politikası açıklanmalı." ifadeleri yer aldı.

TOBB ve TÜSİAD'ın ortak açıklaması şu şekilde: