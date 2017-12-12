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Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

Genç bir Toboroçi ağacı henüz yeşil olan gövdesiyle yaprakları henüz çıkmamış olsa bile fotosentez yapabilir.

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Floş ipek ağacı olarak da bilinen Toborochi ağaçları, iri gövdeleri ve upuzun boylarıyla dünyanın en büyük ağacıdır.

Yaprakları olmadan fotosentez yapabilen bu ağaçlar, baoba ağaçları ailesine aittir. Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Güney Brezilya’da bulunur.

Toboroçi ağaçlarının bir başka özelliği ise kuraklığa son derece dayanıklı olmalarıdır.

Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

GÖVDEDEN FOTOSENTEZ ÖZELLİĞİ

Yetişkin bir Toboroçinin boyu yaklaşık olarak 30 metre kadardır ve kabarık bir köke benzeyen gövdesi 2 metre civarındadır.

Daha genç olan Toboroçi ağaçlarında bu gövde yeşil renkli olur. Böylece yaprakları henüz çıkmamış olsa bile fotosentez yapabilir.

Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

BÜYÜDÜĞÜNDE ÇİÇEK AÇAR

Büyüyüp serpildiğinde ise ortası beyaz ve yaprakları pembe 10-15 cm’lik çok güzel çiçekler açar.

Bu çiçekler aynı zamanda, Monark kelebeklerinin göç yolları üzerinde olduğu için, içlerindeki nektarla onların karnını doyurur.

TOHUMLARININ ÜZERİNDEKİ TÜYLER KULLANILIYOR

Ağaç aynı zamanda meyve de verir. 20 cm’lik meyveleri bezelye boyunda siyah tohumlarla doludur. Bu tohumların üzeri, pamuğa ve ipeğe benzeyen tüylü bir madde ile örtülüdür. Bölge halkı bu maddeyi, kağıt, kano, halat ve yağ yapmak için kullanır.

Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

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