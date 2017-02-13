Tohumlarla Erdoğan portresi yaptı

Tolga İletmiş, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından tamamladığı portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

81 İLDE TOHUMLAR...

İletmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yapmak için 81 ilden bakliyat ve baharat tohumu topladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 kente çok önemli projeler kazandırdığını vurgulayan 28 yaşındaki İletmiş, bu nedenle portrede 81 ilden tohumun yer almasını istediklerini kaydetti.

6 AYDA YAPTI

Çocukluk arkadaşı Cengiz Özkan ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan İletmiş, şunları söyledi: "Hizmet anlamında 81 ile tohum olmuş bir insanı anlatmak için böyle bir projeye girdik. Bakliyatları birleştirmemizin temel nedeni ise hepsi vatan topraklarında üretilmesidir. 81 ili ayırt etmeden hiçbir insan bu topraklara hizmet etmedi. Projemizden insanlara bahsettiğimiz zaman, inanın gelen tohumun haddi hesabı olmadı. Çuval çuval malzeme geldi. Örneğin bir mercimek için aradık, bir çuval mercimek göndermiş. Mevzu gerçekten vatan olunca insanların yönlendirilmesi, koşması bile farklı oluyor. 81 ilden de o toprakta yetişmiş, gerçekten özgünlüğü bozulmamış tohuma ulaşma süreci biraz uzun sürdü. 3 ay gibi bir süreç. Daha sonrasındaki işlemlerimiz, öğütme, kurutma, kıvamına getirme işlemleri 2 ay sürdü. Ortalama 6 aylık bir zamanda bu eseri gerçekleştirdik."

Tabloda, fasulye, pirinç, buğday, arpa, irmik, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, isot kullandıklarını belirten İletmiş, bazı tonları yakalamakta zorlandıklarını aktardı.

Bu tabloyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hizmetlerin farkındanlığını ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden İletmiş, tabloda dokuma stilini uyguladıklarını kaydetti.

İletmiş, halı dokur gibi tabloyu özenle yaptıklarını dile getirerek, "Bu sistemi uygulayan, Türkiye'de, hatta Avrupa'da, hatta dünyada kimse yok." dedi.