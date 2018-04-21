Sultangazi ilçesinde gerçekleşen olayda, sokak üzerindeki tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran, alacaklısı olduğu kişiyle dükkan önünde konuşmaya başladı.

Konuştuğu şahıs, Nalkıran ile tokalaştıktan sonra arkasını döndü ve bir anda belindeki silahı çıkardı. Nalkıran, saldırganın elindeki silahı almak için hamle yaptı ve ikili arasında boğuşma başladı.

Tokalaştığı kişiyi kasığından vurdu VİDEO

Boğuşma esnasında silahtan çıkan kurşunlar Nalkıran’ın kasığına isabet etti. Şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden kurşunlarla yaralanan Nalkıran’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Nalkıran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.