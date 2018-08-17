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Tokat bedelli askerleri bekliyor

Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini söyledi.

İHA | 17.08.2018 - 14:10..
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda silah altında olan 372/1 Kısa Dönem Erler için yemin töreni düzenlendi.

Jandarma komandoların tüm doğa koşulları için kullandığı özel kıyafetler, silahlar ve jandarma araçlarının da sergilendiği yemin töreninde 63 er yemin etti.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİK

Gerçekleşen törende yemin eden erlere ve onların ailelerine hitaben bir konuşma gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini duyurdu

Tokat bedelli askerleri bekliyor

Tokat bedelli askerleri bekliyor

Tokat bedelli askerleri bekliyor

Tokat bedelli askerleri bekliyor

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