Tokat'a üç boyutlu yaya geçidi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyledi.
"DİKKAT EDİYORLAR"
Yaya geçitlerinde tehlikelerin önüne geçmek istediklerini kaydeden Başkan Özcan; “Yayaların güvenliğine önem veriyoruz. Üç boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar.” dedi.
Başkan Özcan, üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını ilçe genelinde ana caddelerde de uygulamayı yaygınlaştıracaklarını söyledi.