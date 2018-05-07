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Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı

Tokat'ta tır kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA | 07.05.2018 - 21:32..
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Tokat’tan Artova’ya seyir halinde olan Yunis Özgenç (42) yönetimindeki 60 PB 604 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mürsel Çubukcu (35) yönetimindeki 55 AHB 95 tırın dorsesine yandan çarptı.

KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çapmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlanırken, tırın dorsesi yan dönerek yolun tek şeridini kapattı.

Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, kalyonet sürücüsü Yunis Özgenç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Abdullah Çakı (48) ve Oğuz Özgenç (29) yaralandı.

Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı

Kaza sonrası Tokat-Artova karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.Tır sürücüsü Mürsel Çubukcu gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından Yunis Özgenç’in cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı

Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı

Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı

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