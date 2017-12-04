Tokat'ta 2 düğün magandasına tutuklama

Olay, Tokat’ın Erbaa ilçesinde Neslihan-Necati K. çiftinin düğününde meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS GELDİ

Düğünün yapıldığı sokakta havaya ateş açıldığı ihbarıyla olay yerine gelen emniyet güçleri, yaptıkları tetkik sonrasında Hürkan Ç. (26) ile Samet T.’nin (23) silahla havaya ateş ettiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından Samet T.’ye ait 60 EM 551 plakalı otomobilde yapılan arama sonrasında, ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 pompalı tüfek ile birlikte 2 adet tabanca ele geçirildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alındı şüpheliler, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Samet T. ve Hürkan Ç.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.