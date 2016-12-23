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Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda

Suriye El Bab’da şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 23.12.2016 - 15:03
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Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşı, baba ocağına getirildi.

Burada şehidi annesi Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın ve nişanlısı Özge İslam karşıladı. Acılı anne, “Yavrum ne yapayım ben seni koruyamadım, elimden bir şey gelmedi. Ali hepimizi bıraktı gitti” diyerek gözyaşı döktü.

Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda

NİŞANDAKİ KIYAFETİ TABUTUN ÜZERİNE KONULDU

24 günlük nişanlı şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtüldü.

Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda VİDEO

Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda

Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda

Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda

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