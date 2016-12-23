Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşı, baba ocağına getirildi.

Burada şehidi annesi Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın ve nişanlısı Özge İslam karşıladı. Acılı anne, “Yavrum ne yapayım ben seni koruyamadım, elimden bir şey gelmedi. Ali hepimizi bıraktı gitti” diyerek gözyaşı döktü.

NİŞANDAKİ KIYAFETİ TABUTUN ÜZERİNE KONULDU

24 günlük nişanlı şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtüldü.

Tokat'ta 24 günlük nişanlı şehide veda VİDEO