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Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

Tokat'ta kaldıkları yurtta yedikleri yemekten 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası, öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı.

DHA | 26.03.2018 - 01:42..
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Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda 300'e yakın öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından yurt önünde eylem yapıldı.

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem


"İŞLETME İSTİFA" DİYE BAĞIRDILAR

Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda cuma günü 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

3 gün içerisinde ise toplam 285 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'İşletme istifa" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti.

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem


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