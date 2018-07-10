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Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim kayboldu

Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor.

AA | 10.07.2018 - 21:48..
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Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, Yenisu köyü yaylasında hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.

Peşinden geldiğini fark ettiği torununu eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim kayboldu

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri "Dalgıç" isimli köpek ile arama yaptı.

Bu arada, küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu ve ailesinin dün akşam cep telefonu ile Evrim'in fotoğrafını çektiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, anne ve baba ile akrabalarının ifadelerini aldı.

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