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Tokat'ta 69 öğrenci hastanelik oldu

Tokat'ta kız öğrenci yurdunda kalan 69 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

DHA | 23.03.2018 - 23:30..
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Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Tokat'ta 69 öğrenci hastanelik oldu

AYAKTA TEDAVİ OLDULAR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine öğrenicileri ziyarete gelen KYK İl Müdürü Fahri Delen, "Dün akşam yemeğinden sonra yatırıyorlar. Öğlene doğru çocuklarda bir mide bulantısı, baş dönmesi şikayetleri olunca yurt yönetimimizde hastaneye gönderiyor. Çocuklar ayakta tedavi oluyorlar. Biraz da çocuklar birbirinden etkileniyor. Enfeksiyon şüphesi ile çocuklarımız ayakta tedavi oldu" dedi.

AKŞAM YEMEKLERİ ÖĞRENİLDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerden 45’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 24 öğrencinin tedavileri ise devam ediyor.

Öğrencilerin akşam yemeğinde çorba, makarna ve tavuk yedikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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