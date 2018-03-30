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Tokat'ta Afrin şehidine veda

Cenaze töreninde konuşan acılı anne, gözyaşı dökerek kimseyi sevindirmeyeceğini, bu vatanın bölünmeyeceğini söyledi.

DHA | 30.03.2018 - 15:35..
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Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının 22 Mart'ta infilak etmesi sonucu yaralanarak tedaviye alındığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23), memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı

"BEN DİK DURACAĞIM"

Oğlunu evlerinin önünde bekleyen şehidin annesi Gülcan Yiğit, "Ne söyleyeyim o canileri kaldırsınlar oralardan. Yavrumu yaktılar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğim kendimi onlara. Ben dik duracağım. Ben kuvvetli bir anneyim. Onları sevindirmeyin. Benim yavrum vatan aşığıydı.

Tokat'ta Afrin şehidine veda

"VATANI YIKAMAYACAKLAR"

Onlar sevinmeyecekler. Vatanı yıkmayacak onlar. Yıkarız diye sevinmesinler" dedi.

Bu sırada kendisinin göz yaşlarını silen kadın askere anne Yiğit, "Ben ağlamıyorum, silmeyin gözümü. Ben gözümün yaşını göstermeyeceğim oğluma" dedi.

Tokat'ta Afrin şehidine veda VİDEO

Tokat'ta Afrin şehidine veda

Tokat'ta Afrin şehidine veda

Tokat'ta Afrin şehidine veda

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