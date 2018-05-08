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Tokat’ta ahşap evde yangın

İki katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan vatandaşlar, mahalle sakinleri ve simit fırını çalışanlarının yardımı ile kurtarıldı.

İHA | 08.05.2018 - 05:22..
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Kabe-i Mescid Mahallesi Münirbey Caddesinde bulunan iki katlı ahşap evin arka tarafından başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Gece saat: 02.00 sularında yangına ikinci kattaki evlerinde uykuda yakalanan Cem Olgunay eşi Yasemin Olgunay’ı ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay’ı komşuları ve simit fırını çalışanları binaya uzattıkları merdiven yardımı ile kurtardı.

Tokat’ta ahşap evde yangın

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE 5 GÖZALTI

Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yandaki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Bir kavgadan çıkan husumet sonrasında binanın kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan soruşturma sonucu netlik kazanması bekleniyor.

Tokat’ta ahşap evde yangın VİDEO

Tokat’ta ahşap evde yangın

Gece simit fırınında çalışırken yangını fark ederek müdahale eden Abdullah Şahin, ahşap evin ikinci katında çıkan yangından ev sakinlerini merdiven yardımı ile kurtardıklarını ifade ederek, "İtfaiye ekipleri gelene kadar yangının çıktığı yere müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye erlerine elimizden geldiğince yardımcı olduk. Şükür can kaybı yaralanma yok. Çok şükür bunla kurtarmış olduk" diye konuştu.

Tokat’ta ahşap evde yangın

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