Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 17 gün önce kaybolan muhtar Ayhan Cebe'yi aramaya çıkan ekip, bir çocuk ayakkabısı buldu. Yapılan incelemelerin derinleştirilmesi sonucu, bulunan kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan küçük Bayram Erol'a ait olduğu ortaya çıktı.

"ÇOCUĞUMUN PARÇALARINI GÖSTERİN"

Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göleti mazgallarında 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait ayakkabının içinde çorap ve kemik parçaları buldu.

Acı haberi Tokat Valisi Ömer Toraman, aileye acı haber akşam saatlerinde verdi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan anne Adile Erol ile baba Ömer Erol ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat sonra evine bir araçla dönen anne Erol’un feryatları yürekleri dağladı. Anne Erol, "Çocuğumun parçası olsa göreceğim. Ne olur bana gösterin. Orada yok dediler, balıklar yemiş yavrumu" diye gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran anne Erol, yakınlarının yardımı ile evine götürüldü.



