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Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kasap dükkanında çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu tabanca ile vurulan 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 29.01.2018 - 00:19..
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Erbaa'da Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir kasapta meydana gelen olayda iki kardeş vuruldu. Zeynel B.’ye ait kasap dükkanında kasap dükkanının sahibi ve kardeş olan Duran Taşova lle Mehmet Taşova arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kavganın büyümesi üzerine Zeynel B. tabanca ile tartıştığı kardeşlere kurşun yağdırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan cinayet zanlısı ise Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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