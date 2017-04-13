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Tokat'ta cinayet

Turhal ilçesinde Alaattin Akbaş(51), evinde tartıştığı arkadaşı Gamze Gülmez(27) tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

13.04.2017 - 07:24
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Borsa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçisi Alaattin Akbaş, evinde, arkadaşı Gamze Gülmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki av tüfeğini alan Gamze Gülmez, Akbaş'ı sol omzundan vurarak yaraladı. Gülmez, daha sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Gamze Gülmez gözaltına alındı.

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