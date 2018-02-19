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Tokat'ta define arayan 2 kişi zehirlenerek öldü

Tokat'ta define aramak için tünele giren 4 kişiden 2 si jeneratör motorunun egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

İHA | 19.02.2018 - 05:53..
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Küçükbağlar Köyü yakınlarında Yığma tepe olarak bilinen Tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) alanındaki yaklaşık 30 metre derinlikteki tünele giren 4 kişi define ararken zehirlendi.

Tokat'ta define arayan 2 kişi zehirlenerek öldü

2 KİŞİ KURTARILDI

Gece 22.30 saatlerinde meydana gelen olay sonrasında tünelden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Zekai Ak (28) durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ile Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri çalışma yaptı.

Bir kişinin güçlükle girebileceği tünele oksijen tüpü ve halat yardımı ile inen kurtarma ekibi tarafından Fatih Danışık (22) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonrasında ise Halis Kaya (25) ile Olcay Kaya’nın (19) cansız bedenleri birer saat arayla bulundukları yerden çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere ambulansla Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta define arayan 2 kişi zehirlenerek öldü

ARAŞTIRMA SONRARI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Turan Uzun, yapılan ilk tespitlere göre şahısların girdikleri tüneldeki suyun tahliyesini yapmak için kullandıkları su motoruna elektrik veren jeneratörün çalışması sırasında çıkan egzoz gazından zehirlendiklerinin tahmin edildiğini söyledi. AFAD ekiplerinin zor şartlarda cenazeler ulaştığını ifade eden Uzun, yapılan incelemenin ardından olayın netlik kazanacağını kaydetti.

Tokat'ta define arayan 2 kişi zehirlenerek öldü


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