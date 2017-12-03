taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu

Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle protokol 10 dakikalığına engelli oldu.

DHA | 03.12.2017 - 16:27..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

PROTOKOL ENGELLİLERİN YAŞADIKLARINI DENEYİMLEDİ

Özel bir düğün salonunda yapılan program öncesinde İl protokolü, bedensel engellilerin günlük sıkıntıların gösterilmesi için hazırlanan parkurda tekerlekli sandalye kullandı. Daha sonra gözleri bağlanarak hazırlanan parkurdan programın yapılacağı alana geçti. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, engelliler, aileleri ve davetliler katıldı.

Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu

"ÖNCELİK SIRASINDA ONLARI İLK SIRAYA KOYMAK LAZIM"

Vali Ömer Toraman, şöyle dedi: "Bire bir onların hislerini yaşamak zor. Biraz yaklaşmaya çalıştık belki, neler hissettiklerini ne tür zorluklarla karşılaştıklarını. Bire bir onlar gibi hissetmemiz zor. Bir fikir verdi. Şunu hep söylüyoruz, bu hayatı müştereken paylaşmamız gerekiyor, müştereken yaşıyoruz. Engelli olsun engelsiz olsun bütün vatandaşlar ortak bir hayat paylaşıyoruz, mekanlarımız ortak.

Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu

Dolayısıyla bunları tasarlarken, inşa ederken, kullanırken de bunu gözeterek hareket etmemiz lazım. sadece engelsizler için tasarlanmış bir dünya, engelliler için çok sıkıntı verici bir hale geliyor. Dolayısıyla her şeyi düşünürken, tasarlarken, planlarken engelli vatandaşlarımızı da hesaba katarak onları düşünerek hesaba katmamız gerekiyor. Onu anlıyoruz. Çünkü onların ihtiyaçları yerine göre farklılaşıyor. İhtiyaçlarını karşılaya bilmek lazım. engeller sınırlandırıyor hareket kabiliyetini, fonksiyonlarını sınırlandırıyor. Dolayısıyla daha çok yardıma, desteğe ihtiyacı oluyor. Onun için öncelikli sırasında onları birinci sıraya koymak lazım. engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını koymak lazım."

Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu

"EMPATİ İŞİN ASLINA VAKIF OLMANIZA VESİLE OLUYOR"

Görme engellilerin yaşadıklarını anlatmak için hazırlanan parkurdan gözleri bağlanarak bastonla geçen Gaziosmanpaşa Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, “Empati işin aslına vakıf olmanıza vesile oluyor. Kolay bir iş değil ama herhalde bunu sadece bir gün değil 365 güne yayarak her gün farkında olmamızı sağlamak. Bugün bir araya gelerek 365 günde düşünmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik engelli öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.

Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu

Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu

İlginizi Çekebilir
Gaziantep’te elektrikli otobüsler yollarda
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar EDAŞ işbirliğinde hayata geçirilen "Akıllı Şehir" örnek uygulamalarında yeni bir adım atıldı.
Mustafa Tuna: Ankapark kaldırılmayacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna Ankapark'ın kaldırılmayacağını açıkladı.
İstanbul'da imar planı sorunu çözülemiyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen kentsel dönüşümlerle birlikte imar planlarında da sorunlarla karşılaşılıyor.
CHP'liler toplantıya sporla başladı
CHP Spor Kurulu, Yalova'daki toplantı öncesinde spor yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

76
İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

82
MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

124
Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

47
Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

67
Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

71
ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM