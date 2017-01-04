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Tokat’ta FETÖ operasyonu: 6 askere gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 asker gözaltına alındı.

DHA | 04.01.2017 - 14:16
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Tokat’ta FETÖ operasyonu: 6 askere gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan, öğretim üyesi olan "Tokat astsubaylar imamı"nın ifadeleri sonrası kentte görev yapan ve meslekten ihraç edilen 9 asker için yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyon da 6 asker gözaltına alınırken, 3 askerin ise firarda oldukları belirlendi.

5 MÜFETTİŞ GÖZALATINA ALINDI

Ayrıca örgütün mülkiye yapılanması kapsamında A Tipi memur evlerinde kalarak Maliyenin vergi müfettişliği sınavlarının sorularını alıp devlette görev yapan 10 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, 5 müfettişin gözaltına alındığı öğrenildi.

"İFADELERİNİZİ GERİ ALIN"

Öte yandan örgütün çözülmesine yönelik yapılan çalışmada itirafçı olan bazı kişilerin tehdit edildiği ortaya çıktı. "FETÖ’nün itirafları engellemek için ifadelerinizi geri alın. Biz ifadelerin size işkence yapılarak alındığını Birleşmiş Milletler’e (BM) ileteceğiz” dediği öğrenildi.

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