taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.590
USD
3,5287
EURO
4,0215
ALTIN
140,16
PETR
48,9800

Tokat'ta FETÖ operasyonu

ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında belediye yazı işleri müdürünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

03.07.2017 - 10:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Yolkonak Belediyesi Yazı İşleri Müdürü M.A. ile özel sektörde çalışan M.A.E. ve E.A. gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısı 16 bini aştı
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'nin dönüşü 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.
Okullar 7 ayda 350 ton atık pil topladı
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince okullar arasında düzenlenen yarışmayla 7 ayda 350 ton atık pil toplandığı bildirildi
Dev traktör gelin arabası oldu
Antalya'da tarımla uğraşan işadamı Mirat Özata ile Merve Özata çifti, 1 milyon 500 bin TL değerindeki dev traktörü düğün arabası yaptı.
Terörle mücadelede haftalık bilanço
İçişleri Bakanlığı, 26 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yapılan terörle mücadele operasyonlarına dair açıklamada bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

123
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

71
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

60
Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

12
Saba Tümer beyaz mayo giydi

Saba Tümer beyaz mayo giydi

34
Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

30
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nın tekne romantizmi

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nın tekne romantizmi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM