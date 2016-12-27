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Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kavşakta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2016 - 08:56
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Uluslararası D-100 karayolunda Iğdır’dan İstanbul’a seyir halinde olan Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü Reşadiye ilçesi girişindeki kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Yasin Duran Esin idaresindeki 58 BJ 105 plakalı özel bir firmaya ait elektrik bakım arıza aracı ile çarpıştı.

Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette bulunan Gökhan Yılmaz ise Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı

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