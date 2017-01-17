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Tokat'ta kardan tank yaptılar

Yurt genelinde yoğun kar yağışlarının yağmasıyla birlikte vatandaşlar sanatlarını konuşturdu.

17.01.2017 - 09:55
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Anadolu insanı sanata yatkınlığını kar yağışlarının artmasıyla birlikte gösteriyor. Daha önce kardan yapılan uçak, yılan, araba.. vb. çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

4 TON KARLA TANK YAPTILAR

Niksar’da Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde iş yeri bulunan Yasir ve Şehit Sarıca adlı kardeşler ilçede etkisini sürdüren kar yağışının ardından 4 ton kar kullanarak tank yaptılar.

Tokat'ta kardan tank yaptılar

''15 TEMMUZ'DAN ESİNLENDİK''

İlçede internet kafe işleten Yasir ve Şehit Sarıca kardeşler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylardan esinlenerek kardan tank yaptıklarını belirterek, “Her yıl kar yağdığında farklı bir şeyler yapıyorduk, birkaç kez çeşitli şekillerde orijinal boyutlarda arabalar yapmıştık. Bu yıl ne yapalım diye düşünüyorduk, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylardan esinlenerek, darbe girişimi sırasında halkın iradesini göstermek için böyle bir şey yapmak istedik. Tankın orijinal boyutlarında yapmaya çalıştık, çöp kovalarıyla yaklaşık 2 bin kova kar taşıdık. Yaklaşık 4 ton kar kullanarak bir haftada tankı tamamladık” dediler.

Tokat'ta kardan tank yaptılar

Tokat'ta kardan tank yaptılar

Tokat'ta kardan tank yaptılar

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