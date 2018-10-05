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Tokat'ta kaybolan Evrim'in tutuklu babası: Mağarada olabilir

10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ederken, tutuklu olan babasının ifadesi üzerine küçük kız bir mağarada arandı fakat bir ize rastlanmadı.

DHA | 05.10.2018 - 14:54..
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Turhal ilçesinde yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti.

Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti.

Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.

Tokat'ta kaybolan Evrim'in tutuklu babası: Mağarada olabilir

ANNE- BABA TUTUKLANDI

Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklanarak, Zile Cezaevi'ne gönderildi.

Evrim için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm." diyen ardından da bu ifadesini değiştiren Burhan Atış, şüphe üzerine tutuklandı.

Tokat'ta kaybolan Evrim'in tutuklu babası: Mağarada olabilir

BABASI 'MAĞARADA OLABİLİR' DEDİ

Zile Cezaevi'nde tutuklu bulunan baba Burhan Atış'ın birkaç gün önce verdiği ifadede "Evrim, yakınlardaki bir mağarada olabilir." sözleri üzerine jandarma ekipleri, Yenisu ile Yeşilalan köyleri arasındaki Asarkaya Mağarası'nda arama çalışması yaptı. Fakat mağarada Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Jandarma ekiplerinin, bölgedeki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tokat'ta kaybolan Evrim'in tutuklu babası: Mağarada olabilir

Tokat'ta kaybolan Evrim'in tutuklu babası: Mağarada olabilir

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