taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.507
USD
3,7477
EURO
3,9910
ALTIN
148,89
PETR
54,6700

Tokat'ta kırmızı cıva operasyonu

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeye el koydu.

08.02.2017 - 12:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından alınan ihbar doğrultusunda, kentte yaşayan V.T.'nin Denizli'den temin ettiği 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşıldı.

KIRMIZI CIVAYA EL KONULDU

Ekipler bunun üzerine firmanın merkezine giderek burada şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeye de el koydu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta kırmızı cıva operasyonu

NÜKLEER SANAYİDE KULLANILIYOR

Ele geçirilen maddenin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. Nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan kırmızı civanın oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

125
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

148
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

51
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

28
İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

179
PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

42
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM