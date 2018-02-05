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Tokat'ta 'kitap restorasyonu' kursu düzenlendi

Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi kapsamında tahrip olan kitapların restore edilmesi için öğretim görevlilerine kurs düzenlendi.

DHA | 05.02.2018 - 08:59..
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Teknoloji Transfer Ofisi koordinesinde hazırlanan ve OKA tarafından desteklenen ‘Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında kursiyerlere Uzman Restoratör Ayşegül Işık tarafından kurs verildi.

Tokat'ta 'kitap restorasyonu' kursu düzenlendi

Ayrıca kurs süresince tahribe uğrayan bazı kitapları da restore edildi. Ankara’dan kente kurs vermek üzere gelen Uzman Restoratör Ayşegül Işık, projeye gönüllü olarak katıldığını belirterek şöyle konuştu

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi bir haftalık kağıt restorasyonu hakkında çalışma istedi benden. Ben de gönüllü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesine geldim.Ben de gönüllü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesine geldim. Kağıt restorasyonu Anadoluda pek bilinen bir alan değil. Bu kağıt restorasyonunun her tarafta yayılması gerektiğine inanıyorum.

Kağıt restorasyonu bir hafta da öğrenilecek bir şey değil fakat restorasyonun ne olduğunu uzman arkadaşlara öğrettik." şeklinde konuştu.

Tokat'ta 'kitap restorasyonu' kursu düzenlendi

Tokat'ta 'kitap restorasyonu' kursu düzenlendi

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