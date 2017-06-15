Tokat’ta köpeğe tecavüz

Sabaha karşı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kentte alçıpan işleri yapan H.Y., iş yerinin bahçesinde bağlı bulunan 1 yaşındaki Kontes adlı Kangal cinsi dişi köpeğin bağlı bulunduğu yerden alınarak işletmenin arka tarafındaki kapalı alana götürüldüğünü ve köpeğin burada bağlanarak tecavüz edildiğini öne sürdü.

KÖPEĞİNİ AYAKLARINDAN BAĞLI VAZİYETTE BULDU

İftardan kalan yemekleri vermek için iş yerine gelen ve köpeği göremeyince çevrede aramaya başlayan H.Y., iş yerinin arka tarafındaki odanın ışığının yandığını gördü. Lambayı kapatmak için odaya giden H.Y., köpeğinin ayaklarından bağlı olduğunu ve bir kişinin kaçtığını görünce, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

VETERİNER: GERÇEKTEN ACI BİR VAKA

Köpeği muayene etmek üzere olay yerine gelen Tokat Veterinerler Odası Başkanı Sami Karyağdı, "Raporumuzu savcılığa sunacağız. Acı bir vaka şu an köpekte belli bir zorlanmayı görebildik. Bu dini günlerimizde, özel günlerimizde köpeğe karşı böyle bir durumun olması gerçekten acı bir vaka." dedi.