Tokat'ta köy minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

100 kilo ağırlığında ve en az 4 milyon dolar değerindeki altın sikke, muhafaza edildiği Berlin’deki Bode Müzesi'nden çalındı.

Sarı-kırmızılı kulübünün mali genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.

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İngiliz polisi: Saldırganın örgüt bağlantısını bulamadık

Londra'daki terör saldırısının faili Adrian Russell Ajao'nun, DEAŞ ya da El Kaide ile bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulunmadı