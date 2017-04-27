Tokat'ta kuş gribi alarmı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Şahin, yaptığı açıklamada, Doğantepe köyünde bir tavuğun telef olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi.

KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI

Tavuğun incelenmek üzere Samsun'a gönderildiğini belirten Şahin, "Samsun Hayvan Araştırma Hastanesine gönderilen tavuğun, kuş gribinden telef olduğu belirlendi. Tedbir olarak köydeki tüm tavuklar itlaf edildi. Şu anda köy karantina altına alındı. Çevre köylerde yapılan incelemede kuş gribine rastlanmadı. Her şey kontrol atında." dedi.

Şahin, müdürlük personelinin Doğantepe ile çevredeki köylerde çalışmalar yapacağını kaydetti.