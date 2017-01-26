Tokat'ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat'tan Amasya yönüne giden 22 yaşındaki Muhammet Uzer yönetimindeki 38 BN 089 otomobil virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Amasya'dan Tokat yönüne giden 61 yaşındaki Serdar Şahin yönetimindeki 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Uzer ile birlikte yanında bulunan 62 yaşındaki Adil Uzer ve Neriman Uzer öldü.



Otomobilde bulunan Şükran Avcı ile otobüs şoförü Serdar Şahin ve yolculardan henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.









