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Tokat'ta seçmen kağıdı tartışması kanlı bitti

Zile ilçesinde "seçmen kağıdı" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada silahla vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi

AA | 12.06.2018 - 05:20..
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İlçeye bağlı Binbaşı köyünde Hamza E, aralarında husumet bulunan köy muhtarı Ali Özyörük'ün (38) evinin önünde, muhtardan kendisinin ve yakınlarının seçmen kağıdını istedi.

Muhtar ile Hamza E. arasında seçmen kağıdı yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hamza E. tarafından tabancayla vurulan Özyörük olay yerinde hayatını kaybetti.

Muhtarın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta seçmen kağıdı tartışması kanlı bitti

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayet zanlısı Hamza E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hamza E'nin kız kardeşi F. E (23) ile oğulları H.E (16) ve M.E (17) gözaltına aldı.

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