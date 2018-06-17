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Tokat’ta tarihi 2 heykel ve sikke yakalandı

Tokat Erbaa'da 2 hayvan heykeli ve 11 sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 17.06.2018 - 19:58..
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Erbaa ilçesinde M.Ö.’nün tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.

2 HEYKEL, 11 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ilçe merkezindeki evine tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Ekipler operasyon düzenleyerek evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi.

Tokat’ta tarihi 2 heykel ve sikke yakalandı

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Şüpheli M.Ö. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Tokat’ta tarihi 2 heykel ve sikke yakalandı

Tokat’ta tarihi 2 heykel ve sikke yakalandı

 







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