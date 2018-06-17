1 Tokat’ta tarihi 2 heykel ve sikke yakalandı Tokat Erbaa'da 2 hayvan heykeli ve 11 sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

2 Favori Almanya Meksika'ya yenildi Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, Rusya'daki ilk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Meksika'ya galibiyeti getiren golü Lozano kaydetti.

3 Jandarma ekipleri helikopterle havadan denetim yaptı Bursa'yı İzmir ile Balıkesir'in Edremit Körfezi ve Erdek ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-İzmir yolunda tatilcilerin dönüşü nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

4 Erdoğan'dan İnce'ye: Bıraksalar ilahiyatta hoca olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camide namaz kılarken fotoğraf çekilen Muharrem İnce'yi eleştirdi ve "Bıraksalar hoca olacak, dürüst ol" dedi.

5 İtalya'dan reddettiği göçmenler İspanya'ya ulaştı İtalya ve Malta'nın almayı kabul etmediği aralarında 123 çocuk ve 7 hamile kadının olduğu 630 göçmen, uzun yolculuğun ardından İspanya'ya ulaştı.

6 Cebe giren bozuk para 250 milyon liraya dayandı Bu yılın ilk beş ayında tedavüle verilen 579 milyon 856 bin adet madeni parayla Türk halkının cebine 249 milyon 244 bin 540 liralık bozuk para girdi.