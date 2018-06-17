Tokat’ta tarihi 2 heykel ve sikke yakalandı

Erbaa ilçesinde M.Ö.’nün tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.
2 HEYKEL, 11 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin ilçe merkezindeki evine tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Ekipler operasyon düzenleyerek evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi.
ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK
Şüpheli M.Ö. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.