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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 30 obje ele geçirildi.

AA | 08.03.2018 - 19:45..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçesinde M.C'nin elinde tarihi eserler bulunduğu istihbaratının ardından dört gün boyunca şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK

M.C'nin evinde ve aracında yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait heykel, kilit, sikke, kama, bilezik, haç, Meryem Ana figürlü heykelcik, anahtar, haçlı mühür, yüzük ve bazı tarihi eserlerden oluşan 30 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

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