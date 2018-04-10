Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Polis; Antalya'da bir markete girerek 880 lira gasp eden Ö.K'yı kaskındaki kuru kafa çıkartmasından tespit etti.

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İnsan neden kıskanır

Kıskançlık doğal bir duygu mudur? Bu duyguyla nasıl başa çıkılır? İşte kıskançlık ile ilgili detaylar.