taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1819
EURO
5,0080
ALTIN
175,84
PETR
73,1000

Tokat'ta yağmur duası sonrası gelen sağanak sevindirdi

Tokat'ta sağanak yağış bölgedeki çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi.

İHA | 03.05.2018 - 03:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kış mevsiminde beklenen yağışı almayan Tokat'ta, kuraklıktan endişe eden çiftçiler hafta sonu birçok köyde yağmur duasına çıkmıştı.

Tokat'ta yağmur duası sonrası gelen sağanak sevindirdi

KÖYLERDE DUAYA ÇIKILDI

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış çiftçinin yüzünü güldürdü. Kent merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan birçoğu ise duraklarda, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur yağışının çiftçiyi sevindirdiğini ifade eden vatandaşlar yağmur altında yürümenin tadını çıkardıklarını kaydetti.

Tokat'ta yağmur duası sonrası gelen sağanak sevindirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Denizli'de okul bahçesinde köpek dövüşü yakalandı
Denizli'de bir ilkokulun bahçesinde köpek dövüştüren gençlerin görüntüsünü çeken kişi, emniyete şikayette bulundu.
İtfaiye aracı takla attı, yaralıları helikopter taşıdı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın arazözünün devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı
Antalya'da motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da çıkan fırtına büyük hasarlara neden oldu
Kütahya'da akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar fırtınaya döndü. Kütahya'yı kısa sürede etkisi altına alan fırtınada ağaçlar yerinden söküldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

86
Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

24
Meksika'da siviller çete savaşlarından kaçıyor

Meksika'da siviller çete savaşlarından kaçıyor

8
Çürük yumurta kokusu Aydın'da halka nefes aldırmadı

Çürük yumurta kokusu Aydın'da halka nefes aldırmadı

5
Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

5
44 kişilik Ağrı PÖH ekibi yurda döndü

44 kişilik Ağrı PÖH ekibi yurda döndü

3
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM