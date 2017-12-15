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Tokat'ta yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta bir köy evinde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

DHA | 15.12.2017 - 13:40..
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde, içinde 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk ile 6 aylık bir bebeğin olduğu ev yandı.

3 ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ

Çıkış nedeni saptanamayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı ahşap evi sardı. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayınca tutuşan ahşap bina çöktü. Yakınlarının içeri giremediği evde bulunan çocukların hayatını kaybettiği öğrenilirken ekiplerin yangını soğutarak çocukların bedenlerine ulaşmaya yönelik çalışması sürüyor.

Tokat'ta yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti VİDEO

Tokat'ta yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

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