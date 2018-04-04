Tokat'ta yangın çıktı 1 kişi hayatını kaybetti

Çalca Köyü Tepe Mahallesi'nde 78 yaşındaki Ayşe Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öztürk yangında hayatını kaybetti.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tamamen yanan evde arama yapan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Öztürk'ün cenazesi jandarma ekiplerinin çalışmasından sonra otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.