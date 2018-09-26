Tokat'ta yangın: Kendilerini son anda kurtardılar

Akşam saatlerinde Ayan köyünde Mehmet Demir’a (48) ati 2 katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen aileye haber verdi.
Alevlerin büyümesi üzerine kendilerini evin dışına atan Demir ailesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
1 SAATLİK UĞRAŞLA SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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