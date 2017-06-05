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Tokat'ta yıldırım düştü: 5 asker yaralandı

Tokat 48'nci Piyade Alayı'na yıldırım düşmesi sonucu 5 askerin yaralandığı bildirildi.

05.06.2017 - 16:47
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Saat 16.00 sıralarında alayın eğitim alanının bulunduğu alana yıldırım düştü.

5 ASKER YARALANDI

Yılıdırım düştüğü alan içerisinde bir ağaç altında bulunan 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler ambulanslarla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı.

Tokat'ta yıldırım düştü: 5 asker yaralandı

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Yaralı askerlerin durumu hakkında açıklama yapan Acil Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Nurşah Başoğlu, ''Yaklaşık yarım saat önce 5 askerimiz yıldırım çarpması nedeniyle acil servisimize kabul edildi. 4 askerimiz müşahade altında kalacak. 1 askerimiz ise tedavi altında olacak. Şu an için hayati tehlikeleri yok. Ağacın altında oturuyorlarmış'' dedi.

Tokat'ta yıldırım düştü: 5 asker yaralandı

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