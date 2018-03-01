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Tokat'ta yüzlerce büyükbaş hayvan kafatası bulundu

Tokat kent merkezine yakın arazide büyükbaş hayvanlara ait yüzlerce kafatası bulundu.

DHA | 01.03.2018 - 14:11..
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi'ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü.

HAYVAN KÜPELERİ DE BULUNDU

Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu.

Tokat'ta yüzlerce büyükbaş hayvan kafatası bulundu

KAÇAK KESİM ARAŞTIRILACAK

Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne götürüldü. Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta yüzlerce büyükbaş hayvan kafatası bulundu



Tokat'ta yüzlerce büyükbaş hayvan kafatası bulundu

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