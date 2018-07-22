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TOKİ inşaatında çalışan işçi, 30 metreden düştü

Denizli'de TOKİ inşaatında çalışan 43 yaşındaki İbrahim Şahan, temel için kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü

DHA | 22.07.2018 - 04:33..
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Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesindeki TOKİ tarafından yapılan konut inşaatında çalışan İbrahim Şahan (43), bir yapının temeli için kazılan 30 metre derinliğindeki çukura düştü.

TOKİ inşaatında çalışan işçi, 30 metreden düştü

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Mesai arkadaşlarının fark ettiği Şahan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri, halatla Şahan'ın düştüğü çukura indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Şahan, düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Yaralanan Şahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TOKİ inşaatında çalışan işçi, 30 metreden düştü

TOKİ inşaatında çalışan işçi, 30 metreden düştü

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