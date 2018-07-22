TOKİ inşaatında çalışan işçi, 30 metreden düştü

Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesindeki TOKİ tarafından yapılan konut inşaatında çalışan İbrahim Şahan (43), bir yapının temeli için kazılan 30 metre derinliğindeki çukura düştü.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Mesai arkadaşlarının fark ettiği Şahan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri, halatla Şahan'ın düştüğü çukura indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Şahan, düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Yaralanan Şahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.