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TOKİ’den bakım ve akaryakıt istasyon arsası müzayedesi

TOKİ, İstanbul, İzmir ve Adana da bulunan bakım ve akaryakıt istasyonlarının arsalarını “Açık Artırma” yöntemi ile satışa sundu.

14.01.2017 - 16:59
  1. Haberler
  2. Toki
TOKİ’den bakım ve akaryakıt istasyon arsası müzayedesi

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa ürettiklerini söyledi.

TOKİ’den bakım ve akaryakıt istasyon arsası müzayedesi

İSTANBUL'DA BAKIM VE AKARYAKIT TESİS ALANLARI

İstanbul Başakşehir, Kayabaşı’nda bakım ve akaryakıt tesis alanları niteliğindeki taşınmazları %25 peşin 6 ay vade ile açık arttırmaya sunduklarını söyleyen Turan, “İstanbul’un kentsel gelişim bölgesi Kayabaşında toplu konut alanlarının içinde Olimpiyat stadının kuzeyinde yapımına başlanan ülkemizin en büyük şehir hastanesinin yanında 902 ada 6 parselde bulunan 4 bin 62 metrekarelik Akaryakıt istasyonu ve Servis Bakım Alanı’nı “Açık Artırma” yöntemi ile satışa sunduk. Arsamızın bedeli ise 40 milyon 18 bin TL’dir” dedi.

TOKİ’den bakım ve akaryakıt istasyon arsası müzayedesi

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞA SUNULACAK

İstanbul’da Kağıthane Hasdal Kavşağı Arıcılar Mevkii Akaryakıt ve Bakım Alanı’nı da “Açık Artırma” yöntemi ile satışa sunduklarını söyleyen Turan, ”7757 ada 1 parselde bulunan alan 4 bin 756 metrekarelik alanı kaplıyor. Bu alan Kemerburgaz, Hasdal – Ayazağa, Cendere, Kağıthane bağlantı yolu üzerinde bulunuyor” diye konuştu.

TOKİ’den bakım ve akaryakıt istasyon arsası müzayedesi

ARSA BEDELİ 95 MİLYON LİRA

İzmir Bornova Doğanlar’da 135 bin 750 metrekarelik alanda bulunan toplu işyeri, ticaret, Belediye Hizmet Alanı, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanını %25 peşin 24 ay vade ile açık arttırmaya sunduklarını aktaran Turan, “İstanbul Otoyolu bağlantısının yanında bulunan alan kuzeyde Ankara Caddesi güneyde ise Kemalpaşa caddesi ile bağlantılıdır. Alan kentin merkezi ve gelişmiş sanayi bölgesinde bulunuyor. Farklı yollara açılan ve büyük kullanım alanı sebebi ile alan üzerinde birçok proje geliştirilebilecek. Arsamızın bedeli ise 95 milyon 25 bin TL’dir”

TOKİ’den bakım ve akaryakıt istasyon arsası müzayedesi

TOKİ ayrıca Adana Şakirpaşa’da 4 bin 186 metrekarelik alanda bulunan Akaryakıt İstasyonu Arsasını da %50 peşin 12 ay vade ile 14 milyon 377 bin TL bedelle “Açık Artırma” yöntemi ile satışa sundu.

MÜZAYEDE 26 OCAK'TA YAPILACAK

Müzayede 26 Ocak 2017 tarihinde (Perşembe günü), saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TURYAP Genel Müdürlük Müzayede Salonu İstanbul adresinde yapılacak.

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